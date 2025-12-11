Шойгу почтил память советских летчиков в столице Лаоса

Шойгу прибыл в Лаос накануне. На сегодня и завтра, 11−12 декабря, у него запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством страны, а также с главами силовых структур. Будут обсуждаться вопросы российско-лаосских отношений, в том числе координация действий на международной арене, региональная безопасность, торгово-экономические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.