Шойгу почтил память советских летчиков в столице Лаоса

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Лаос возложил венок к Памятнику советским летчикам в столице Вьентьяне.
Монумент посвящен советским летчикам транспортной авиации, которые участвовали в боевых действиях в Индокитае при американской агрессии в 1960—1973 годах. Его открыли в 2022 году.
Шойгу прибыл в Лаос накануне. На сегодня и завтра, 11−12 декабря, у него запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством страны, а также с главами силовых структур. Будут обсуждаться вопросы российско-лаосских отношений, в том числе координация действий на международной арене, региональная безопасность, торгово-экономические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.