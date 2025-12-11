Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу почтил память советских летчиков в столице Лаоса

Секретарь Совбеза РФ возложил венок к Памятнику советским летчикам во Вьентьяне.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Лаос возложил венок к Памятнику советским летчикам в столице Вьентьяне.

Монумент посвящен советским летчикам транспортной авиации, которые участвовали в боевых действиях в Индокитае при американской агрессии в 1960—1973 годах. Его открыли в 2022 году.

Шойгу прибыл в Лаос накануне. На сегодня и завтра, 11−12 декабря, у него запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством страны, а также с главами силовых структур. Будут обсуждаться вопросы российско-лаосских отношений, в том числе координация действий на международной арене, региональная безопасность, торгово-экономические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше