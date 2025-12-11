Европейцы считают Трампа сильнее и решительнее своих лидеров

Однако по критериям честности и прозрачности Трамп уступил всем трём европейским лидерам. Исключением стала Канада, где премьер-министр Марк Карни был оценён как более сильный (60% против 40%) и значительно более честный (79% против 21%), чем американский президент. Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних респондентов.