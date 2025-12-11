Ричмонд
Европейцы считают Трампа сильнее и решительнее своих лидеров

Согласно опросу, проведённому изданием Politico, жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа более сильным и решительным лидером, чем своих собственных политиков.

В Германии 74% респондентов присвоили Трампу эти качества против 26% у канцлера Фридриха Мерца. Во Франции 73% опрошенных выбрали Трампа, в то время как президент Эммануэль Макрон получил 27%. В Великобритании 69% участников оценили Трампа выше, чем премьер-министра Кира Стармера (31%).

Однако по критериям честности и прозрачности Трамп уступил всем трём европейским лидерам. Исключением стала Канада, где премьер-министр Марк Карни был оценён как более сильный (60% против 40%) и значительно более честный (79% против 21%), чем американский президент. Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних респондентов.

Ранее Трамп назвал президента Колумбии «следующей целью» после Мадуро.

