Опрос: в ФРГ считают, что переизбрание Трампа было важнее выборов в стране

53% немцев заявили, что выборы американского лидера были важнее, чем собственные, следует из опроса издания Politico.

Источник: Аргументы и факты

Согласно опросу издания Politico, жители Франции, Германии и Великобритании сошлись во мнении, что переизбрание президента США Дональда Трампа оказалось более значимым событием, чем выборы в их собственных странах.

В частности, 54% британцев отметили, что победа Трампа на выборах была важнее, в то время как 28% считают, что внутренние выборы в Великобритании имели большее значение. В Германии 53% респондентов высказались в пользу того, что результаты выборов американского лидера были важнее, в то время как 25% отдали предпочтение выборам в ФРГ.

Во Франции 43% опрошенных считают, что переизбрание Трампа имело большее значение, в то время как 25% отдают предпочтение внутренним выборам.

Опрос был проведен с 5 по 9 декабря и охватил 10 510 человек. Статистическая погрешность исследования составляет около 2 процентных пунктов.

