Опрос: в ФРГ считают, что переизбрание Трампа было важнее выборов в стране

В частности, 54% британцев отметили, что победа Трампа на выборах была важнее, в то время как 28% считают, что внутренние выборы в Великобритании имели большее значение. В Германии 53% респондентов высказались в пользу того, что результаты выборов американского лидера были важнее, в то время как 25% отдали предпочтение выборам в ФРГ.