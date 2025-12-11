Силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
По его словам, оперативные группы уже работают на местах, однако, по предварительным данным, в результате инцидента нет ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах отменены или задержаны более 150 рейсов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Силы ПВО сбили 32 дрона, летевших в направлении Москвы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.