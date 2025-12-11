Депутаты Горсовета Красноярска побывали в школе № 148 имени Героя Советского Союза Ивана Борисевича

Руководитель главного управления образования Марина Аксёнова рассказала, что мероприятия, посвящённые теме патриотизма, проводятся постоянно на протяжении десятилетий во всех учебных заведениях краевого центра. В 2025 году, который был объявлен годом Защитника Отечества, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работу усилили.
Количество событий, направленных на воспитание патриотизма, гражданского правосознания и приобщение детей к культурному наследию страны и региона, исчисляется тысячами. Все они делают вклад в гражданско-патриотическое воспитание нового поколения красноярцев.
«Сейчас задача каждого из нас, тех, кто трудится в системе образования, объединиться, вспомнить свои корни, свою историю и просвещать не только детей и подростков, но и взрослых, их родителей и даже учителей. Ведь образование — это базис государства, процессы, которые мы видим в школах и детских садах, являются отражением того, что происходит в обществе», — уверена Марина Аксёнова.
События проводятся как в масштабах всего краевого центра, так и в каждой школе и детском саду в отдельности. Так, в этом году состоялся патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись Победы. Без срока давности», в котором приняли участие 1,5 тысячи школьников. С февраля по май ребята изучали архивы, осваивали различные виды военной подготовки, создавали презентации об исторических событиях и памятниках Великой Отечественной войны, готовили театрализованные представления и исследовательские проекты. В преддверии Дня Победы на острове Татышев было организовано финальное выступление участников фестиваля.
Другим масштабным мероприятием в городе стала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Она проводится в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». В Красноярске в ней приняли участие более 31 тысячи ребят в возрасте от шести лет до 21 года. А в финальный день 1856 детей и подростков из Движения Первых выстроились в цифру 80 в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В учебных заведениях ключевую роль в вопросе патриотического воспитания играют школьные музеи. На сегодня они действуют в 101 общеобразовательной организации. Интересно, что заседание профильной комиссии горсовета проходило в выездном формате в школе № 148 имени героя Советского Союза Ивана Борисевича, где уже много лет действует собственный музей. Депутаты познакомились с постоянной выставкой, посвященной памяти ветерана, а также узнали, что школьники уже начали собирать информацию о современных героях — участниках СВО. В школе даже есть свой Пост № 1, у которого несут вахту ученики.
Директор школы № 148 Юлия Бушланова является председателем комитета по гражданско-патриотическому воспитанию, который действует при главном управлении образовании Красноярска. Сейчас комитет собирает интересные и эффективные патриотические практики, реализуемые в школах, детских садах города, чтобы их могли брать на вооружение во всех учебных заведениях города.
«Гражданско-патриотическое воспитание — это фундамент личности. Благодаря ему у детей формируется любовь к своей семье, к малой родине, к стране, в которой он живёт, осознание себя частью огромного государства. На основе гражданско-патриотического воспитания создаётся вся жизненная стратегия учеников. Мы даём ребятам примеры героев, которым свойственны такие качества, как дисциплина и самоотверженность», — считает Юлия Бушланова.
В школе действуют профильные классы, в которых ведётся обучение по линии МЧС. Выпускники получают возможность поступить в вузы по направлениям МЧС, военному делу, ФСБ. Кроме того, в школе реализуется проект Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На данный здесь 115 юнармейцев.
Заместитель председателя профильной комиссии Горсовета Юлия Белоголова отметила, что депутаты уделяют особое внимание развитию патриотического воспитания. Народные избранники уверены, что оно играет важную роль в формировании гражданской позиции молодежи и укреплении исторической памяти.
«В год 80-летия Победы невозможно не говорить о патриотизме. Образовательные организации Красноярска накопили колоссальный опыт в области патриотического воспитания. Однако, помимо боевого героизма нашего народа, нельзя забывать и о его трудовом подвиге. Это тоже важная составляющая гражданской идентичности россиян. Мы сегодня это увидели в музее школы № 148, где через боевые экспонаты, фотографии героев, через предметы быта дети лучше узнают место, в котором живут, знакомятся с культурным наследием нашей Родины. Отдельно хочу сказать, что важная задача, которую решает современная система образования, — погружение в российскую культуру взрослых и детей, приезжающих к нам из других стран», — отметила председатель комиссии.