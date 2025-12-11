Депутаты Горсовета Красноярска побывали в школе № 148 имени Героя Советского Союза Ивана Борисевича

«В год 80-летия Победы невозможно не говорить о патриотизме. Образовательные организации Красноярска накопили колоссальный опыт в области патриотического воспитания. Однако, помимо боевого героизма нашего народа, нельзя забывать и о его трудовом подвиге. Это тоже важная составляющая гражданской идентичности россиян. Мы сегодня это увидели в музее школы № 148, где через боевые экспонаты, фотографии героев, через предметы быта дети лучше узнают место, в котором живут, знакомятся с культурным наследием нашей Родины. Отдельно хочу сказать, что важная задача, которую решает современная система образования, — погружение в российскую культуру взрослых и детей, приезжающих к нам из других стран», — отметила председатель комиссии.