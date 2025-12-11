Белорусский судья рассказал о запрете использования БПЛА в связи с новым законом

В Беларуси установлена ответственность за нелегальное использование дронов, пишет БелТА.
Со 2 ноября 2025-го в республике ввели уголовную и административную ответственность за незаконные действия с гражданскими БПЛА и авиамоделями. Закон дополнил указ президента страны 2023 года, запретивший ввоз, хранение, эксплуатацию и оборот в Беларуси беспилотников.
Председатель суда Октябрьского района города Минска Дмитрий Остапенко напомнил, что в Беларуси введена административная ответственность для физлиц, ИП и юрлиц за незаконные действия с беспилотниками (ст. 18.38 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Гражданам грозят штрафы до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в декабре 2025-го) с конфискацией. При повторном нарушении в течение года — уголовная ответственность (ст.300−1 Уголовного кодекса Беларуси) и до двух лет заключения.
— Под гражданскими беспилотными летательными аппаратами и авиамоделями понимаются не только сами такие летательные аппараты, но и их запасные части, за исключением продукции военного назначения, игрушечных воздушных шаров, воздушных змеев и летающих игрушек без дистанционного управления, — прокомментировал судья.
При этом законом не предусмотрены конкретные составные части, а установлено, что такие предметы должны быть идентифицированы как запасные части БПЛА.