2,5 млн нелегалов покинули США при Трампе

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что с момента прихода к власти Дональда Трампа страну покинули 2,5 миллиона нелегалов. Из них 600 тысяч были депортированы меньше чем за год, ещё 1,9 миллиона уехали самостоятельно. В ведомстве назвали это «фундаментальным достижением».