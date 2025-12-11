Ричмонд
2,5 млн нелегалов покинули США при Трампе

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что с момента прихода к власти Дональда Трампа страну покинули 2,5 миллиона нелегалов. Из них 600 тысяч были депортированы меньше чем за год, ещё 1,9 миллиона уехали самостоятельно. В ведомстве назвали это «фундаментальным достижением».

Источник: Life.ru

Президент США, который ранее критиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена за «открытую границу» и приток преступников, теперь обещает провести крупнейшую депортационную операцию в истории США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на одного из советников Владимира Зеленского написали, что Украина с готовностью примет любое количество своих граждан, которых депортируют Штаты. Собеседник издания зловеще добавил, что Киев «найдёт применение» высланным из США украинцам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

