Раскрыто, что разведдрон НАТО вышел к границам России после ночной атаки БПЛА

Подобная картина наблюдалась и на других направлениях. В районе Тулы и Алексина слышались серии взрывов — местные жители говорили о 5−7 хлопках, связанных с работой ПВО. Над Ярославлем также отмечали противодействие беспилотникам. Данных о повреждениях пока нет. Из Великого Новгорода поступила информация о как минимум шести взрывах и о возгорании в городской черте. Подтверждённых официальных сведений к настоящему моменту не опубликовано.