Раскрыто, что разведдрон НАТО вышел к границам России после ночной атаки БПЛА

По информации телеграм-канала Shot, беспилотник прошёл над территориями девяти стран и вышел к воздушному пространству Эстонии. Предполагается, что его работа могла быть связана с корректировкой курса украинских дронов во время атаки. Речь идёт о аппарате RQ-4, способном подниматься на высоту до 18 тысяч метров, преодолевать около 23 тысяч километров и находиться в воздухе до 36 часов.
По хронологии, удары начались около 00:30. На подлёте к Москве силы ПВО уничтожили 31 беспилотник. В этот период официальных сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Жители Раменского, Домодедово и Истры фиксировали вспышки и хлопки в небе. На фоне инцидента более 50 авиарейсов были задержаны. Ограничения ввели в Жуковском, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Несколько самолётов развернули в сторону Петербурга.
Подобная картина наблюдалась и на других направлениях. В районе Тулы и Алексина слышались серии взрывов — местные жители говорили о 5−7 хлопках, связанных с работой ПВО. Над Ярославлем также отмечали противодействие беспилотникам. Данных о повреждениях пока нет. Из Великого Новгорода поступила информация о как минимум шести взрывах и о возгорании в городской черте. Подтверждённых официальных сведений к настоящему моменту не опубликовано.
