Подоляка: Северск находится под полным контролем войск РФ

По информации военных Telegram-каналов, в ходе боев за город подразделения РФ применили тактику «огненного вала», предполагающую нанесение массированных ударов артиллерией и дронами по позициям противника перед началом их штурма. Сообщалось, что российские военные использовали также «огневую завесу» для пресечения попыток контратак ВСУ.