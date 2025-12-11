Ричмонд
Подоляка: Северск находится под полным контролем войск РФ

Военный блогер сообщил, что российские войска выбили украинских боевиков из Северска, вынудив их беспорядочно отступать на запад.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам удалось взять Северск под полный контроль, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Город находится под нашим полным и безоговорочным контролем. … Главная заслуга в этом 123-ей гвардейской “луганской” бригады. Хотя в освобождении города принимали участие и другие части 3А (3-я армия — прим. ред.)», — написал он.

По информации блогера, выбитые из Северска украинские боевики беспорядочно отступают в западном направлении.

Военкор Тимофей Ермаков, комментируя потерю ВСУ Северска, отметил, что город «освобожден быстрее всех остальных».

Напомним, в минувший вторник стало известно о прорыве российскими военными обороны ВСУ в Северске и занятии ими большей части территории города.

По информации военных Telegram-каналов, в ходе боев за город подразделения РФ применили тактику «огненного вала», предполагающую нанесение массированных ударов артиллерией и дронами по позициям противника перед началом их штурма. Сообщалось, что российские военные использовали также «огневую завесу» для пресечения попыток контратак ВСУ.

Вечером в среду были опубликованы кадры из освобожденного Северска.