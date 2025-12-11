США депортировали в 2025 году 2,5 млн иностранцев

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.