Отражена массированная атака дронов на Москву. Военная операция, день 1387-й

Также в результате атаки дронов ВСУ оказались выбиты окна в одном частном и нескольких многоквартирных домах, в одном из них поврежден лифт. 80 человек эвакуированы, из них 13 находятся в пункте временного размещения. Всего вечером и ночью над городом уничтожили семь дронов и одну «скоростную воздушную цель». При падении обломков никто не пострадал.