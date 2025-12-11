Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 12 регионами России

В течение ночи с 10 на 11 декабря силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили в общей сложности 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над 12 регионами страны.
Над Брянской областью сбито 118 БПЛА, над Калужской областью — 40, над Московским регионом — 40, включая 32 аппарата, летевших непосредственно на Москву. Над Тульской областью уничтожено 27, над Новгородской областью — 19, над Ярославской областью — 11, над Липецкой областью — 10.
Также над Смоленской областью сбито 6 БПЛА, над Курской областью — 5, над Орловской областью — 5, над Воронежской областью — 4 и над Рязанской областью — 2.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах отменены или задержаны более 150 рейсов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Силы ПВО сбили 32 дрона, летевших в направлении Москвы.
