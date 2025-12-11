Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон об охране озера Байкала

IrkutskMedia, 11 декабря. Федеральный закон об охране озера Байкал принят Государственной Думой Российской Федерации 9 декабря во втором и в окончательном, третьем, чтении. Планарное заседание состоялось под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он отметил, что, путь который проделали главы Иркутской области Игорь Кобзев и Республики Бурятии Алексей Цыденов в отношении этого законопроекта — длинный, что свидетельствует о важности документа, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор Игорь Кобзев доложил о ситуации в Приангарье и необходимости в связи с этим принятия поправок в действующее законодательство таким образом, чтобы соблюсти баланс между интересами граждан и экологической ситуацией в Прибайкалье.
«Это сбалансированное решение. Оно жёстко защищает уникальную экосистему Байкала от масштабных рубок, но оставляет инструменты для поддержания здоровья леса и решения социальных вопросов местных жителей под строгим контролем государства и науки», — подчеркнул председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что главным образом поправки направлены на то, чтобы обеспечить: строительство и реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе; защиту населённых пунктов от перехода лесных пожаров; строительство, реконструкцию и эксплуатацию автомобильных дорог, строительство необходимой инфраструктуры.
«Мы отмечаем значимость законопроекта для поддержания устойчивого баланса между социально-экономическим развитием и состоянием окружающей среды, а также для создания безопасных и комфортных условий проживания населения не только в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, но и всего региона в целом», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Особенно важно, что все решения, связанные с жизнедеятельностью рядом с озером Байкалом будут приниматься после обсуждений специальной комиссии и после положительного заключения Российской академии наук.