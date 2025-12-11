Главные новости к утру 11 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 декабря 2025.
Трамп обратил внимание на коррупцию на Украине
Американский президент Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского реалистично оценить текущую ситуацию на Украине на фоне продолжающегося конфликта с РФ. Политик также указал на массовый характер коррупции среди представителей украинской власти и добавил, что отказ от проведения выборов указывает на отсутствие демократии в стране.
Украина передала США ответ на мирный план
Украинская сторона передала Белому дому свои заключения по проекту мирного плана Трампа. Об этом сообщил портал Axios. Агентство Bloomberg утверждает, что Киев вернул переработанную версию документа, в котором указал свои предложения. Издание добавляет, что европейские страны также разрабатывают варианты концепции урегулирования украинского кризиса.
Венесуэла обвинила США в пиратстве после задержания танкера
Британия признала отправку десантников на Украину
Агентство Press Association обратило внимание, что Великобритания придала огласке факт отправки десантников на Украину. Об этом стало известно в связи со смертью британского военного. Минобороны страны проинформировало о несчастном случае во время испытания нового вида вооружения на украинском полигоне, в результате которого погиб младший капрал Джордж Хули.
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
Футболисты английского «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1 обыграли испанский «Реал» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча команд в Лиге чемпионов стала 15-й, «Манчестер Сити» выиграл в пятый раз. У «Реала» также пять побед, пять встреч завершились ничьей.