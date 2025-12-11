Грин внёс документ об импичменте Трампа из-за заявления о смертной казни

Это уже не первая попытка Грина инициировать процедуру импичмента. Ранее он неоднократно выступал с подобными инициативами, как по внутренним, так и по внешнеполитическим поводам. Например, 24 июня Палата представителей отклонила его резолюцию, связанную с авиаударами США по Ирану.