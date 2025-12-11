Ричмонд
Грин внёс документ об импичменте Трампа из-за заявления о смертной казни

Конгрессмен Эл Грин считает, что президент США должен досрочно покинуть свой пост.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов, демократ от Техаса Эл Грин, внес резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. В заявлении на своём сайте он обвинил главу государства в «злоупотреблении властью, подстрекательстве к насилию, разжигании ненависти, подрыве демократии и разрушении республики».

Особое внимание Грин уделил высказыванию Трампа, в котором тот напомнил демократам в Конгрессе, что их призывы к военнослужащим игнорировать приказы могут квалифицироваться как подстрекательство к мятежу, наказуемое смертной казнью.

Кроме того, по мнению конгрессмена, Трамп угрожает федеральным судьям, ставит под сомнение независимость судебной власти и своей политикой спровоцировал рост угроз и случаев политического насилия в стране.

Это уже не первая попытка Грина инициировать процедуру импичмента. Ранее он неоднократно выступал с подобными инициативами, как по внутренним, так и по внешнеполитическим поводам. Например, 24 июня Палата представителей отклонила его резолюцию, связанную с авиаударами США по Ирану.

В апреле аналогичную инициативу представил конгрессмен-демократ от Мичигана Шри Танедар, выдвинувший против Трампа 7 обвинений, однако он не стал настаивать на немедленном голосовании.

Республиканская партия, поддерживающая президента, контролирует большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Поэтому шансы на импичмент крайне малы.

Ранее Трамп заявил, что «украинский» импичмент против него во время его первого президентского срока являлся фальсификацией.

