Время перезагрузки: как работает наполовину обновленный челябинский парламент

Я уже не раз говорил, что если максимально упростить, у депутатов два предназначения. Кто-то в первую занимается нормотворчеством, а кто-то пропускает эти законы или проблемы через себя, соотнося с мнением и восприятием окружающих, широкого круга избирателей. Принося их в стены парламента уже, что называется, в концентрированном виде. Иногда наоборот. Далеко не все принимаемые законы и нормы нравятся населению. И тогда задача депутата объяснить простым и понятным языком, почему сделано именно так и почему не может быть по-другому.