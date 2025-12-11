Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Европу на предстоящих выходных, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по вопросу урегулирования украинского конфликта, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Мы не хотим тратить время впустую», — заявил журналистам американский лидер.
По его словам, чтобы такая встреча произошла, необходимо больше ясности.
Автор материала подчеркивает, что такая позиция Трампа лишний раз доказывает, что напряженность в отношениях США и Европы продолжает расти, еще больше ее градус повысился из-за поведения украинского политика Владимира Зеленского.
Кроме того, Трамп уже открыто заявлял, что европейские политики слабые и беспомощные, а Европа — разлагающийся континент, захваченный левыми политиками и нелегальными мигрантами.
Ранее стало известно, что итальянский премьер Джорджа Мелони призвала Зеленского капитулировать.