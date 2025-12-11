Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: Трамп отказался встречаться с Макроном, Мерцем и Стармером

Дональд Трамп отказался встречаться с Макроном, Мерцем и Стармером по мирному урегулированию на Украине и тратить на них «время впустую».

Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Европу на предстоящих выходных, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по вопросу урегулирования украинского конфликта, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Мы не хотим тратить время впустую», — заявил журналистам американский лидер.

По его словам, чтобы такая встреча произошла, необходимо больше ясности.

Автор материала подчеркивает, что такая позиция Трампа лишний раз доказывает, что напряженность в отношениях США и Европы продолжает расти, еще больше ее градус повысился из-за поведения украинского политика Владимира Зеленского.

Кроме того, Трамп уже открыто заявлял, что европейские политики слабые и беспомощные, а Европа — разлагающийся континент, захваченный левыми политиками и нелегальными мигрантами.

Ранее стало известно, что итальянский премьер Джорджа Мелони призвала Зеленского капитулировать.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше