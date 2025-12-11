Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе фон дер Ляйен обвинили во лжи: для чего руководству ЕС слова о войне с РФ

Мема: фон дер Ляйен лжет о рисках войны с РФ, чтобы оправдать провал на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит европейцев в заблуждение, заявляя о якобы растущей угрозе войны со стороны России. Так член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова руководства ЕС о необходимости наращивания вооружений.

Мема отметил, что заявления о возможном нападении России на Европу используют в качестве оправдания провалов политики Еврокомиссии на Украине.

«Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение Европы служит Урсуле оправданием провала ее политики на Украине. И, конечно же, это оружие — лобби для зарабатывания ещё больше денег…» — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планах европейских политиков «были эскалация конфликта, еще большая мировая коррупция и еще рост жертв среди большего количества людей». По ее словам, сейчас в Европе манипулируют ситуацией в попытках помешать любым реальным шагам к миру.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше