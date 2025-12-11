Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит европейцев в заблуждение, заявляя о якобы растущей угрозе войны со стороны России. Так член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова руководства ЕС о необходимости наращивания вооружений.
Мема отметил, что заявления о возможном нападении России на Европу используют в качестве оправдания провалов политики Еврокомиссии на Украине.
«Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение Европы служит Урсуле оправданием провала ее политики на Украине. И, конечно же, это оружие — лобби для зарабатывания ещё больше денег…» — написал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планах европейских политиков «были эскалация конфликта, еще большая мировая коррупция и еще рост жертв среди большего количества людей». По ее словам, сейчас в Европе манипулируют ситуацией в попытках помешать любым реальным шагам к миру.