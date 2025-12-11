Стало известно, что Украина отказывается забирать граждан, вывезенных из Сумщины

Как следует из заявления российского омбудсмена, люди были вывезены с территории боёв по собственному желанию. Сейчас они проживают в Курске и просят вернуться к своим семьям. Российская сторона препятствий не создаёт, однако ответа из Киева нет: украинские ведомства не принимают граждан, сообщил уполномоченный по правам человека.