Шесть граждан Украины, по их просьбе доставленных из района боевых действий в Сумской области, остаются в Курске и не могут вернуться домой — официального согласия Киева на их приём нет.
Как следует из заявления российского омбудсмена, люди были вывезены с территории боёв по собственному желанию. Сейчас они проживают в Курске и просят вернуться к своим семьям. Российская сторона препятствий не создаёт, однако ответа из Киева нет: украинские ведомства не принимают граждан, сообщил уполномоченный по правам человека.
По словам омбудсмена, к ней обратились сами украинцы и их родственники, настаивающие на возвращении к родным. Она подчеркнула, что не понимает причин подобного поведения украинских структур.
Ещё 18 ноября российская сторона направила в Киев официальные сведения о спасённых гражданах. Тогда отмечалось, что эти люди были выведены российскими военнослужащими из зоны боевых действий и выражали желание вернуться домой. Ответных действий со стороны Украины пока не последовало.
