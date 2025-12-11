Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ

Но если премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер продолжит блокировать решение, то его подвергнут изоляции, как премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Брюссель и страны ЕС критикуют за «отступничество от демократических норм» и отказ следовать жесткой антироссийской линии в санкционной политике, пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата одной из европейских стран. Представители Бельгии «потеряют голос» на мероприятиях ЕС, пожелания страны по общему бюджету на 2028−2034 годы будут учитываться в последнюю очередь. Кроме того, мнение Бельгии по общеевропейским инициативам будут игнорировать, а на звонки бельгийских политиков перестанут отвечать, утверждает дипломат.