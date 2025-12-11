Четыре управляемые бомбы накрыли скопление штурмовиков ВСУ в Гуляйполе

Кадры уничтожения пункта временной дислокации военнослужащих одного из подразделений ВСУ в запорожском городе Гуляйполе опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по расположению боевиков 33-го штурмового полка ВСУ. Сообщается, что пункт временной дислокации противника поразили четыре управляемые бомбы ФАБ-500.
Информации о потерях ВСУ в результате бомбового удара нет.
Ранее были опубликованы кадры применения подразделениями РХБЗ российской группировки войск «Восток» термобарических боеприпасов для уничтожения позиций украинских боевиков в многоэтажной застройке Гуляйполя. Также сообщалось о нанесении бомбовых ударов сразу по нескольким пунктам дислокации украинских боевиков в городе.
По информации Минобороны РФ, российские военные взяли под огневой контроль весь город и прилегающие к нему территории, лишив подразделения ВСУ на данном участке снабжения и возможности безопасно передвигаться.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что войска РФ вынуждают противника «разбрасываться резервами» на территории взятого ими под огневой контроль Гуляйполя. По мнению Подоляки, вскоре можно ожидать начала полномасштабного штурма города российскими военными.