Трамп начал «распродажу» документов на жизнь в США: вступил в силу указ, который удивил многих

В США полноценно заработала программа предоставления вида на жительство за миллион долларов по программе Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»). Открылся специальный портал, который начал принимать заявки. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
О начале «распродажи» документов на пребывание в США американский лидер рассказал в четверг, 11 декабря. Тогда он опубликовал пост в соцсетях, к которому прикрепил дизайн «золотой карты». На ней изображен сам Трамп, статуя свободы, белоголовый орлан и флаг страны.
«Золотая карта Трампа» от правительства США теперь здесь! Прямая дорога к гражданству для всех квалифицированных и проверенных соискателей. Это так здорово!" — написал Трамп.
Похожая публикация появилась на странице Белого дома. Тот показал снимок, на котором Трамп позирует с «золотой картой» прямо на рабочем месте в здании администрации США.
Напомним, противоречивый указ о предоставлении вида на жительство в американском государстве был подписан Трампом еще в сентябре. Как тогда сообщал сам глава Белого дома, программа должна привлечь в США «богатых и продуктивных» людей. При этом заработать на проекте планируется свыше ста миллиарда долларов.