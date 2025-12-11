Корреспондент немецкой газеты Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер, выступая в эфире на YouTube, предположил, что заявление Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине может быть связано с внутренним давлением, вызванным крупным коррупционным скандалом в его окружении.
«Вероятно, Зеленский просто использует риторику. Вполне возможно, что тема выборов снова будет отложена, и они состоятся лишь после достижения прекращения огня», — отметил Ваннер.
По его мнению, глава киевского режима мог пойти на этот шаг, чтобы найти выход из политического тупика.
«Да, это всего лишь предположения и спекуляции, но во внутренней политике действительно есть серьёзные проблемы, в том числе из-за масштабного коррупционного скандала», — добавил Ваннер.
Напомним, официальный срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, однако он продолжает оставаться у власти.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас самое подходящее время для выборов на Украине. В тот же день Зеленский объявил о готовности провести президентские выборы, но отметил, что для этого необходимы законодательные изменения.