Страны Запада намеренно игнорируют факт публикации личных данных российских детей в украинской базе «Миротворец». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Его слова передает ТАСС.
Как подчеркнул, что дипломат, все происходит весьма привычным образом. Так же, как с другими преступлениями, совершаемыми киевским режимом. Запад предпочитает делать вид, будто ничего «не было».
«Западники же как-то пытались закрыть помойку под названием “Миротворец”, но только тогда, когда туда попадали иностранные журналисты или какие-то персонажи с Запада. А так, они предпочитают игнорировать все преступления, в том числе это, которое выполняется их подопечными, — сказал Мирошник.
Тогда же дипломат выразил уверенность, что при других преступлениях киевского режима против российских детей, вплоть до их убийства украинской стороной, страны Запада предпочтут смотреть «в другую сторону». Они, добавил дипломат, также предпочтут говорить всем, насколько важно гуманитарное право, право на существование и другие общечеловеческие нормы.
«Поэтому здесь это такая квинтэссенция и попустительства, и звериной сущности бандеровцев, которые сегодня входят в высшие правительственные круги украинского режима», — подытожил Мирошник.
Напомним, в украинскую базу «Миротворец» Киев вносит несовершеннолетних всех возрастов. Вплоть до совсем малышей. Их обвиняют в якобы «сознательном нарушении» украинской границы и покушении на территориальную целостность Незалежной. Так, например, недавно в скандальный реестр попали сразу 20 российских детей. Их личные данные, вопреки всем законам, оказались в публичном доступе.