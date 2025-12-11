США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что Киев должен согласиться на «обмен территориями» в рамках урегулирования конфликта, так как это, по их мнению, является неизбежной частью любого мирного соглашения между РФ и Украиной, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Представители администрации Трампа, в особенности… Уиткофф, в последние недели оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на “обмен территориями”, который они (американские чиновники — ред.) считают неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой», — пишет издание.
Как заявили Finanical Times неназванные украинские чиновники, Уиткофф был «одержим» идеей, что если Киев просто откажется от претензий на оставшуюся под контролем ВСУ часть Донбасса, то можно будет достичь справедливого мира и избежать более длительного и разрушительного конфликта.
В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.