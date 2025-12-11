США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что Киев должен согласиться на «обмен территориями» в рамках урегулирования конфликта, так как это, по их мнению, является неизбежной частью любого мирного соглашения между РФ и Украиной, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.