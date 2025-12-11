Озвучена неожиданная позиция Пашиняна по ЕС и ЕАЭС

Парламент Армении ранее одобрил закон о начале процесса движения к стандартам ЕС. Премьер объяснил: это прежде всего стимул для реформ — в сфере прав человека, судебной системы, экономики и контроля качества продукции. Он отметил, что без объективного соответствия европейским требованиям подача заявки на вступление в союз будет бессмысленной. Когда страна достигнет нужного уровня, Ереван официально обратится за членством. До этого Армения, по словам премьера, в любом случае выиграет от приведения системы управления к европейским нормам.