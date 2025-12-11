Ричмонд
Рустам Минниханов встретился с председателем правления «Автодора»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сети автомобильных дорог в республике, а также реализацию проектов, связанных со строительством дорог федерального значения.

