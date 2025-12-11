Владимир Путин наградил четверых представителей Татарстана

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.
Народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову присвоено звание «Народный артист России» за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
Звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоен глава Верхнеакташского сельского поселения Альметьевского района Александр Шатунов.
Директор Управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Миндортрансе РТ Эдуард Данилов удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».