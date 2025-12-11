Журналист Карлсон уверен, что РФ могла бы стать самым выгодным союзником для США

Тогда же он добавил, что Россия, помимо ресурсов, обладает мощной армией и самыми большими производственными мощностями на всем Европейском континенте. Кроме того, РФ была бы в состоянии помочь в любом конфликте, а также предоставить место для американских авиабаз. И именно поэтому, уверен Карлсон, РФ была бы наиболее выгодным союзником для США.