Журналист Карлсон уверен, что РФ могла бы стать самым выгодным союзником для США

Журналист Карлсон отметил, что Россия обладает огромными ресурсами и производственными мощностями.

Источник: Комсомольская правда

Россия могла бы стать наиболее близким и выгодным союзником для США. Все благодаря огромным ресурсам, а также производственным мощностям. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в личном блоге в социальных сетях.

По словам представителя СМИ, сотрудничество с Россией выгодно даже с точки зрения лозунга «America First» (Америка прежде всего). Последний, как известно, активно продвигал президент США Дональд Трамп.

«Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Потому что это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота», — написал Карлсон.

Тогда же он добавил, что Россия, помимо ресурсов, обладает мощной армией и самыми большими производственными мощностями на всем Европейском континенте. Кроме того, РФ была бы в состоянии помочь в любом конфликте, а также предоставить место для американских авиабаз. И именно поэтому, уверен Карлсон, РФ была бы наиболее выгодным союзником для США.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщает, что США уже продвигают идею сотрудничества с Россией. Хотя и несколько не в том ключе, о котором говорит Карлсон. Так, по данным газеты, Вашингтон уже обратился к Европе с предложениями по возвращению РФ в мировую экономику. В частности, звучала инициатива о возобновлении поставок из России.

