Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил во завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне.

Шойгу осмотрел цеха предприятия, где производится ремонт военной инженерной техники советского и российского производства. Также о заслушал доклады о проводимых ремонтных работах и модернизации завода.

Шойгу посетил Лаос во главе межведомственной делегации. Он проведет встречи с политическим руководством страны. Предполагается, что будут обсуждаться торогово-экономические отношения, военно-техническое сотрудничество и другие вопросы.

