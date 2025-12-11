Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил во завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне.
Шойгу осмотрел цеха предприятия, где производится ремонт военной инженерной техники советского и российского производства. Также о заслушал доклады о проводимых ремонтных работах и модернизации завода.
Шойгу посетил Лаос во главе межведомственной делегации. Он проведет встречи с политическим руководством страны. Предполагается, что будут обсуждаться торогово-экономические отношения, военно-техническое сотрудничество и другие вопросы.
