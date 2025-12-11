Пашинян примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после Гамбурга отправится в Москву для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Я покидаю Гамбург и направляюсь в Москву, где планирую принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Мы активно укрепляем отношения с Евросоюзом, и этот визит не противоречит нашей политике. Нет никакого противоречия между нашими действиями», — заявил Пашинян в интервью журналистам в Гамбурге.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о решении участвовать в предстоящих парламентских выборах по спискам правящей партии «Гражданский договор».
