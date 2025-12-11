Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть Сбербанка «ГигаЧат», которая занимается обработкой обращений.
«Всего обращений 832338», — следует из статистики нейросети, данные были приведены в четверг утром в эфире «России 1».
Согласно статистике, чаще с вопросами обращаются женщины — 66% против 34%. Самой активной возрастной группой стали граждане старше 56 лет.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.