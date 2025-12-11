Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч

Число обращений за 8 дней до прямой линии с Путиным превысило 800 тысяч.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть Сбербанка «ГигаЧат», которая занимается обработкой обращений.

«Всего обращений 832338», — следует из статистики нейросети, данные были приведены в четверг утром в эфире «России 1».

Согласно статистике, чаще с вопросами обращаются женщины — 66% против 34%. Самой активной возрастной группой стали граждане старше 56 лет.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, «ГигаЧат» Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.