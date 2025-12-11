Ричмонд
Подоляка: боевики ВСУ уходят с позиций на востоке Мирнограда

По информации военного блогера, украинские военнослужащие покидают восточную часть города из-за необходимости сокращения периметра обороны.

Источник: Аргументы и факты

Блокированные в Мирнограде украинские боевики оставляют позиции в восточной части города, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«По данным на утро, противник в целом оставляет восточную часть города», — написал он.

По словам блогера, военнослужащие ВСУ уходят с востока города из-за необходимости сокращения периметра обороны.

Согласно сведениям Подоляки, в настоящее время украинские боевики сосредотачиваются в районе своего ключевого узла обороны в городе — шахты «Центральная», к которой российские военные уже вышли с юга и северо-востока.

Блогер не исключил возможности попыток прорыва остатков мирноградского гарнизона ВСУ из города через село Светлое в одну из ближайших ночей.

«Приказа на оставление города пока нет …, но характер перегруппировки говорит о том, что уже в любую следующую ночь остатки гарнизона (бросив раненых и тяжелое вооружение) могут попытаться прорвать линию окружения», — отметил он.

Накануне Подоляка сообщил, что занятие шахты «Центральная» подразделениями РФ будет означать полную дезорганизацию обороны ВСУ в Мирнограде.

Ранее стало известно об отступлении подразделений противника с полей к юго-западу от Мирнограда.