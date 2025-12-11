Подоляка: боевики ВСУ уходят с позиций на востоке Мирнограда

Блокированные в Мирнограде украинские боевики оставляют позиции в восточной части города, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«По данным на утро, противник в целом оставляет восточную часть города», — написал он.
По словам блогера, военнослужащие ВСУ уходят с востока города из-за необходимости сокращения периметра обороны.
Согласно сведениям Подоляки, в настоящее время украинские боевики сосредотачиваются в районе своего ключевого узла обороны в городе — шахты «Центральная», к которой российские военные уже вышли с юга и северо-востока.
Блогер не исключил возможности попыток прорыва остатков мирноградского гарнизона ВСУ из города через село Светлое в одну из ближайших ночей.
«Приказа на оставление города пока нет …, но характер перегруппировки говорит о том, что уже в любую следующую ночь остатки гарнизона (бросив раненых и тяжелое вооружение) могут попытаться прорвать линию окружения», — отметил он.
Накануне Подоляка сообщил, что занятие шахты «Центральная» подразделениями РФ будет означать полную дезорганизацию обороны ВСУ в Мирнограде.
Ранее стало известно об отступлении подразделений противника с полей к юго-западу от Мирнограда.