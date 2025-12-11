Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Карлсон заявил, что крупные госинституты США загнивают

Такер Карлсон назвал ФБР загнивающей спецслужбой.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитый американский журналист Такер Карлсон выложил видео на своей странице в соцсети X*, в котором заявил, что многие крупные государственные институты в США, включая ФБР, насквозь прогнили.

«Но ни один американец не обязан верить всему, что ему говорит правительство, особенно институты и агентства с давними, задокументированными и подтвержденными фактами совершения преступлений», — считает Карлсон.

К числу «загнивающих» он отнес Федеральное бюро расследований (ФБР). Карлсон отметил, что давно знает Дэна Бонджино, занимающего должность заместителя главы ФБР. Журналист уверен, что Бонджино, как и глава ФБР Кэш Пател, не способны на преступления. Он добавил, что оба находятся «на самом верху спецслужбы, а это огромная организация, некоторые части которой работают независимо от руководства».

«Такова природа бюрократии», — заключил журналист.

Ранее Карлсон заявил, что надеется вновь приехать в Россию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше