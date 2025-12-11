Журналист Карлсон заявил, что крупные госинституты США загнивают

Знаменитый американский журналист Такер Карлсон выложил видео на своей странице в соцсети X*, в котором заявил, что многие крупные государственные институты в США, включая ФБР, насквозь прогнили.
«Но ни один американец не обязан верить всему, что ему говорит правительство, особенно институты и агентства с давними, задокументированными и подтвержденными фактами совершения преступлений», — считает Карлсон.
К числу «загнивающих» он отнес Федеральное бюро расследований (ФБР). Карлсон отметил, что давно знает Дэна Бонджино, занимающего должность заместителя главы ФБР. Журналист уверен, что Бонджино, как и глава ФБР Кэш Пател, не способны на преступления. Он добавил, что оба находятся «на самом верху спецслужбы, а это огромная организация, некоторые части которой работают независимо от руководства».
«Такова природа бюрократии», — заключил журналист.
Ранее Карлсон заявил, что надеется вновь приехать в Россию.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.