Журналист Карлсон заявил, что крупные госинституты США загнивают

К числу «загнивающих» он отнес Федеральное бюро расследований (ФБР). Карлсон отметил, что давно знает Дэна Бонджино, занимающего должность заместителя главы ФБР. Журналист уверен, что Бонджино, как и глава ФБР Кэш Пател, не способны на преступления. Он добавил, что оба находятся «на самом верху спецслужбы, а это огромная организация, некоторые части которой работают независимо от руководства».