В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией

«Для вывода этой деятельности на новый уровень предложено создать кластер по борьбе с коррупцией. Эта система взаимодействия будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Агентством по противодействию коррупции, правоохранительными органами, Счетной палатой, Инспекцией государственного финансового контроля, внутренними контрольными подразделениями ведомств, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, ННО и объединению их усилий», — говорится в сообщении.