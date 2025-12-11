На «Прямую линию» с Владимиром Путиным обработано 830 тысяч обращений граждан

Формат позволяет людям напрямую задавать вопросы главе государства. Он также остается одним из крупнейших каналов обратной связи с населением. Совмещенная «Прямая линия» и пресс-конференция президента запланированы на 19 декабря и начнутся в полдень по московскому времени. В эфире Путин подведет итоги года, расскажет о ключевых событиях и ответит на вопросы журналистов и граждан.