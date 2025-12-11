На «Прямую линию» с Владимиром Путиным обработано 830 тысяч обращений граждан

На «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным поступило 830 тысяч обращений от граждан. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в эфире «Россия 1».
Формат позволяет людям напрямую задавать вопросы главе государства. Он также остается одним из крупнейших каналов обратной связи с населением. Совмещенная «Прямая линия» и пресс-конференция президента запланированы на 19 декабря и начнутся в полдень по московскому времени. В эфире Путин подведет итоги года, расскажет о ключевых событиях и ответит на вопросы журналистов и граждан.
Отмечается, что такой формат остается важным инструментом прозрачности власти и помогает оперативно решать волнующие общество вопросы. Обработка 830 тысяч обращений демонстрирует высокий интерес населения и эффективность системы сбора информации.
Вопросы граждан в этом году касались экономики, социальной сферы, внешней политики и развития инфраструктуры. Они отражают широкий спектр тем, которые волнуют россиян.
Путин 4 декабря заявил, что для него еще слишком рано пытаться подводить итоги жизни и деятельности. Он подчеркнул, что планирует «еще поработать».