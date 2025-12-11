Присяга в 14 лет ждёт новых самарчан

До сих пор от этой церемонии были освобождены все несовершеннолетние до 18 лет. Авторы инициативы считают, что нововведение будет способствовать патриотическому воспитанию и формированию у молодёжи более ответственного отношения к конституционным обязанностям. По их мнению, в этом возрасте человек уже получает паспорт и несёт юридическую ответственность за ряд преступлений, поэтому логично, что и обязательства гражданина он должен принимать осознанно.