Присяга в 14 лет ждёт новых самарчан

Государственная Дума приняла закон, который меняет правила для подростков, получающих российское гражданство. Теперь молодые люди в возрасте от 14 лет, наравне со взрослыми, будут обязаны приносить Присягу гражданина Российской Федерации.
До сих пор от этой церемонии были освобождены все несовершеннолетние до 18 лет. Авторы инициативы считают, что нововведение будет способствовать патриотическому воспитанию и формированию у молодёжи более ответственного отношения к конституционным обязанностям. По их мнению, в этом возрасте человек уже получает паспорт и несёт юридическую ответственность за ряд преступлений, поэтому логично, что и обязательства гражданина он должен принимать осознанно.
Закон также ужесточает процедурные правила. Решение о приёме в гражданство теперь вступает в силу только после принесения присяги. Если человек откажется от этой процедуры или не явится для её прохождения в течение одного года, решение будет признано недействительным. Это же правило действует в случае, если заявитель скончался до момента принесения клятвы.
Изменения направлены на приведение к единообразию российского законодательства. Важно подчеркнуть, что новое требование касается только тех, кто приобретает гражданство, а не получает его по рождению.
Закон был принят во втором и третьем чтениях на заседании 10 декабря. После подписания президентом он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.