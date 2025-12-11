Крымский Центр поддержки украинских переселенцев обратился к Киеву с призывом прекратить спекуляции вокруг полуострова. Поводом стало недавнее признание украинских властей о невозможности «вернуть» регион под свой контроль.
По словам руководства центра, Крым давно определил своё будущее и рассматривать его как объект переговоров бессмысленно. Отмечается, что жители полуострова сделали выбор ещё в 2014 году, и именно этот выбор, по мнению представителей общественного движения, должен быть признан окончательным. Подчёркивается, что попытки Киева использовать тему Крыма в политических целях продолжают создавать напряжённость, хотя силовых возможностей для пересмотра статуса у Украины нет.
Представители центра утверждают, что регион развивается в составе России, в то время как сама Украина, как они считают, потеряла самостоятельность и не может выстраивать долгосрочную стратегию. Подчёркивается, что разговоры о Крыме используются Киевом как инструмент внешней политики, а не реальная программа действий.
Крым вошёл в состав России по итогам мартовского референдума 2014 года, когда более 96% проголосовавших высказались за присоединение. Украина рассматривает территорию как временно оккупированную, а западные страны поддерживают её позицию. Российские власти неоднократно заявляли: волеизъявление крымчан соответствовало международным нормам, и вопрос статуса полуострова закрыт.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.