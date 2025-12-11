По словам руководства центра, Крым давно определил своё будущее и рассматривать его как объект переговоров бессмысленно. Отмечается, что жители полуострова сделали выбор ещё в 2014 году, и именно этот выбор, по мнению представителей общественного движения, должен быть признан окончательным. Подчёркивается, что попытки Киева использовать тему Крыма в политических целях продолжают создавать напряжённость, хотя силовых возможностей для пересмотра статуса у Украины нет.