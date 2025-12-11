Ранее сообщалось, что Япония отказалась поддержать инициативу ЕС по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины. Министр Сацуки Катаяма якобы указала на юридические преграды, мешающие использованию этих средств. Позже японские власти опровергли информацию в СМИ о возможности использования активов. Они также отметили, что рассматривают современную Незалежную как «Восточную Азию».