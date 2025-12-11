Ричмонд
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — дата, программа рабочего визита

В Ашхабаде соберутся главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 11—12 декабря посетит эту страну с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Лидер республики примет участие в Международном форуме, посвященном 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню нейтралитета и объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Мероприятие пройдет Ашхабаде и соберет глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных и региональных организаций.

«Президент Республики Узбекистан выступит на пленарном заседании форума на тему “Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего”, — говорится в сообщении.

Также Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита.

В предыдущий раз глава Узбекистана посещал Туркменистан с рабочим визитом в августе 2025-го.