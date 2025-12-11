Ричмонд
WP: захваченный США у берегов Венесуэлы танкер перевозил нефть на Кубу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что Вашингтон планирует оставить нефть себе.

Источник: U.S. Navy

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Танкер, захваченный спецназом США у берегов Венесуэлы, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Такую информацию на условиях анонимности изданию сообщил источник, «знакомый с ситуацией».

Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

