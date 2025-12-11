FT: США уверены, что отказ Украины от территорий неизбежен

Соединённые Штаты считают, что Украина неизбежно пойдёт на территориальные уступки в рамках любого будущего мирного соглашения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
«Представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности спецпосланник Стив Уиткофф, в последние недели активно давят на украинских переговорщиков, настаивая на том, что обмен территориями станет неотъемлемой частью любого мирного урегулирования», — отмечается в материале.
По словам неназванных украинских чиновников, Уиткофф «был одержим» идеей, что если Киев откажется от претензий на часть Донбасса, остающуюся под контролем ВСУ, это откроет путь к справедливому миру и поможет избежать дальнейшего затягивания и эскалации конфликта.
Накануне Владимир Зеленский снова отказался идти на уступки по территориальному вопросу. По его словам, Киев не обладает правом отдавать «свои территории» ни по конституции, «ни по международному, ни по моральному праву».
Ранее издание The Washington Post писало, что Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине.