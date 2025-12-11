FT узнала об убранном из мирного плана требовании к России

По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, Уиткофф, который в этом году шесть раз лично встречался с президентом России Владимиром Путиным, «одержим» идеей о том, что если Киев согласится уступить оставшиеся 25% территорий Донбасса, то это позволит достичь справедливого мира и избежать затяжных боев. Трамп считает, что у Украины нет подходящих карт на руках и что она потеряет гораздо больше в боях в следующем году, если откажется от, по его мнению, разумных территориальных уступок уже сейчас.