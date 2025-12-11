В МИД рассказали, насколько близко упрощение получения шенгена для казахстанцев

Журналисты уточнили, на каком этапе находятся переговоры с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана и какая конкретика обсуждается.
«Давайте дождемся окончания переговоров. Мой заместитель доведет их до конца. Есть тонкости и моменты, которые сейчас не подлежат публичному обсуждению. Дедлайн — как закончат, так закончат. Мы не должны подстраиваться под сроки, мы должны исходить из своих интересов», — сказал Ермек Кошербаев.
По его словам, завершить переговоры можно в течение года-двух, а возможно, и быстрее.
Ранее стало известно, что планируется сократить количество необходимых документов для получения виз в Европейский союз.