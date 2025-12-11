Депутат выразил уверенность в том, что Каллас не соответствует своей ответственной должности. Назначение Андрюса Кубилюса из Литвы на пост еврокомиссара по вопросам обороны, наряду с представительницей Эстонии Каей Каллас, привело к тому, что ключевые внешнеполитические решения оказались сконцентрированы в руках представителей двух государств, известных своими самыми жесткими взглядами в отношении России. Мариани указал, что такие расстановки тоже оказали влияние на усиление маргинализации Европейского Союза.