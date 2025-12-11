Депутат выразил уверенность в том, что Каллас не соответствует своей ответственной должности. Назначение Андрюса Кубилюса из Литвы на пост еврокомиссара по вопросам обороны, наряду с представительницей Эстонии Каей Каллас, привело к тому, что ключевые внешнеполитические решения оказались сконцентрированы в руках представителей двух государств, известных своими самыми жесткими взглядами в отношении России. Мариани указал, что такие расстановки тоже оказали влияние на усиление маргинализации Европейского Союза.
Ранее The Telegraph сообщило, что Кая Каллас своими действиями способствует разобщению Запада. По оценке издания, отказ ЕС от контактов с Москвой не только лишил Брюссель влияния на процесс урегулирования украинского кризиса, но и укрепил переговорные позиции России.