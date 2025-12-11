Ричмонд
Раскрыта причина «маргинализации» Евросоюза

Русофобия главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас существенно ослабила позиции Европы в переговорах по Украине. Европа находится на маргинальной позиции среди ключевых мировых игроков, заявил в беседе с «РИА Новости» депутат Европарламента от «Национального объединения» Тьерри Мариани.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Она [Каллас] отрицает реальность, игнорирует три года конфликта и поддерживает дискурс, полностью оторванный от интересов Европы. ЕС выглядит как геополитический карлик, который много говорит, но не имеет влияния на реальное положение дел», — рассказал Мариани.

Депутат выразил уверенность в том, что Каллас не соответствует своей ответственной должности. Назначение Андрюса Кубилюса из Литвы на пост еврокомиссара по вопросам обороны, наряду с представительницей Эстонии Каей Каллас, привело к тому, что ключевые внешнеполитические решения оказались сконцентрированы в руках представителей двух государств, известных своими самыми жесткими взглядами в отношении России. Мариани указал, что такие расстановки тоже оказали влияние на усиление маргинализации Европейского Союза.

Ранее The Telegraph сообщило, что Кая Каллас своими действиями способствует разобщению Запада. По оценке издания, отказ ЕС от контактов с Москвой не только лишил Брюссель влияния на процесс урегулирования украинского кризиса, но и укрепил переговорные позиции России.

