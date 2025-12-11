Что известно о новом военном бюджете США: особенности и рекорды

Основные направления расходов
В проекте бюджета говорится, что Минобороны продолжит курс на сворачивание инклюзивных программ, усилит защиту южной границы, займется строительством системы ПРО «Золотой купол» и начнет предпринимать меры для обеспечения «доминирования США в сфере беспилотников», пишут «Ведомости».
Часть выделенных Конгрессом средств планируется направить на реанимацию оборонно-промышленных предприятий. В документе предусмотрено финансирование разработки стратегии приоритизации биотехнологических программ. Кроме того, Пентагон намерен выделить средства на обеспечение военных доступом к космическим технологиям, которые увеличат их разведывательные и коммуникационные возможности.
В проекте документа указаны конкретные суммы расходов:
- общие операционные расходы на содержание вооруженных сил — $291 млрд;
- содержание военного персонала и медобслуживание — $234;
- приобретение вооружений, экипировки, снаряжения — $162 млрд;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — $146 млрд;
- ядерное оружие, модернизация ядерной триады — $34 млрд;
- строительство военных объектов и жилья для военнослужащих и членов их семей — $20 млрд.
В военном бюджете конкретно определены траты на модернизацию и обновление ВС США. В 2026 году на закупку новых военных кораблей и их вооружения Пентагон планирует потратить около $26 млрд, на обновление ВВС выделят $38 млрд, бронетехнику закупят на $4 млрд, а боеприпасов — на $25 млрд.
Каким странам США планируют оказать военную помощь
В 2026 году Минобороны Штатов сосредоточится на сдерживании Китая, а для этого будет помогать Тайваню укреплять его обороноспособность. Ведомство планирует исключить КНР из числа поставщиков оружия и запчастей и отказаться от приобретения китайских критических минералов. Белый дом также выделит средства на проведение «информационных операций» для нейтрализации пропаганды Китая.
Кроме КНР, «противниками» США в военном бюджете указаны Россия, Иран, Северная Корея и террористические организации. Для противодействия российской угрозе американцы направят $175 на военную помощь странам Прибалтики и продолжат финансирование исследований по оценке военных возможностей ВС РФ.
В планах Пентагона — сокращение американского воинского контингента в Европе до 76 тысяч человек, но прежде чем принять такое решение, ведомство проведет оценку вероятного изменения баланса сил, на что в бюджете заложены средства.
Украине из почти $1 трлн, предусмотренных для военных расходов, выделят только $400 млн. Столько же Киеву направят и в 2027 году.
Мнение эксперта
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание на то, что военный бюджет США противоречит заявлениям в новой стратегии нацбезопасности, в которой говорится о намерении Вашингтона восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.
По словам эксперта, то, что Белый дом по-прежнему намерен финансировать Украину и поставлять туда оружие, свидетельствует о том, что США сохраняют настрой на сдерживание России, но при этом пытается сократить вероятность резкого обострения отношений с ней. «Трамп лавирует между голубями и ястребами», — считает Кошкин. Он уточнил, что американскому президенту приходится учитывать настрой американского внешнеполитического истеблишмента, часть которого настроена против сотрудничества с Кремлем.