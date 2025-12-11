Что известно о новом военном бюджете США: особенности и рекорды

По словам эксперта, то, что Белый дом по-прежнему намерен финансировать Украину и поставлять туда оружие, свидетельствует о том, что США сохраняют настрой на сдерживание России, но при этом пытается сократить вероятность резкого обострения отношений с ней. «Трамп лавирует между голубями и ястребами», — считает Кошкин. Он уточнил, что американскому президенту приходится учитывать настрой американского внешнеполитического истеблишмента, часть которого настроена против сотрудничества с Кремлем.