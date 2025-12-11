«С украинской стороны есть понимание»: глава МИД об атаках на КТК

Журналисты поинтересовались, обсуждал ли глава МИД Казахстана с украинским коллегой тему Каспийского трубопроводного консорциума. «Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, торговые взаимоотношения, безопасности трубопровода. Все это было подчеркнуто. С украинской стороны есть понимание, что ситуация должна быть стабильной», — заявил Ермек Кошербаев.