Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С украинской стороны есть понимание»: глава МИД об атаках на КТК

Глава МИД Казахстана в кулуарах Акорды прокомментировал ситуацию с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты поинтересовались, обсуждал ли глава МИД Казахстана с украинским коллегой тему Каспийского трубопроводного консорциума. «Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, торговые взаимоотношения, безопасности трубопровода. Все это было подчеркнуто. С украинской стороны есть понимание, что ситуация должна быть стабильной», — заявил Ермек Кошербаев.