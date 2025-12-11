Токаев и Пезешкиан провели встречу в узком составе

«Глубокоуважаемый господин президент, рад видеть вас в Казахстане! Это ваш первый официальный визит в нашу страну. Есть хорошая казахская пословица: “Көрші тату болса — құт” (“Когда соседи дружат, то это благо”). Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия. Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли», — подчеркнул Токаев.