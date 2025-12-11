Хренин: о зверствах нацистов в годы ВОВ должен знать весь мир

«Можно сказать, если мы будем готовы к войне, как будто она наступит завтра, значит, она завтра не наступит. Нам, поколению победителей, поколение побежденных бросило вызов. Хочется сказать: “пусть учат историю”. Если это произойдет в очередной раз, мы все станем Брестской крепостью, а потом превратимся в волну цунами и смоем их снова», — заверил министр.