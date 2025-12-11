Хренин: о зверствах нацистов в годы ВОВ должен знать весь мир

Министр принимает участие в международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
Виктор Хренин подчеркнул, что наказание за геноцид, за преступления против белорусского народа не должны иметь срока давности.
«Сегодня сохранение исторической памяти, сохранение мира — это неразрывные процессы, их нельзя разделять. Это такой же фактор стратегического сдерживания, как и любое оружие. Мы видим, что идет разжигание ненависти к славянской цивилизации, нашему народу, идет переписывание истории, затушевывание фактов. Именно в этой обстановке очень важно, чтобы голос белорусов звучал громко на весь мир», — сказал глава МО.
По его словам, нужно рассказывать о зверствах, которые творили нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси, чтобы не допустить повторения.
Хренин также отметил, что сейчас «поколение побежденных» бросило вызов «поколению победителей», но в случае необходимости «мы все станем Брестской крепостью».
«Можно сказать, если мы будем готовы к войне, как будто она наступит завтра, значит, она завтра не наступит. Нам, поколению победителей, поколение побежденных бросило вызов. Хочется сказать: “пусть учат историю”. Если это произойдет в очередной раз, мы все станем Брестской крепостью, а потом превратимся в волну цунами и смоем их снова», — заверил министр.