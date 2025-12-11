Ричмонд
В Крыму оценили шансы Украины вернуть полуостров в свой состав

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. У Украины никогда не было и не будет сил вернуть Крым в свой состав, поэтому киевские власти избрали тактику создания крымчанам разного рода гадостей, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Владимир Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки вернуть Крым в состав Украины.

«У них (Украины — ред.) сил для этого никогда не было и не будет. Но у них полно сил, чтобы устраивать нам разного рода гадости. Они занимаются этим с 2014 года. У нас сформированы иски к Украине на триллионы рублей за их злодеяния, блокады, попытки организовать геноцид крымчан еще до начала СВО», — сказал Константинов.

По его словам, Крым готов предъявить Украине претензии на международном уровне после завершения СВО.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».

