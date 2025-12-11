В Крыму оценили шансы Украины вернуть полуостров в свой состав

«У них (Украины — ред.) сил для этого никогда не было и не будет. Но у них полно сил, чтобы устраивать нам разного рода гадости. Они занимаются этим с 2014 года. У нас сформированы иски к Украине на триллионы рублей за их злодеяния, блокады, попытки организовать геноцид крымчан еще до начала СВО», — сказал Константинов.